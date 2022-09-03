Кендрик Нанн опроверг сообщение о том, что не торопился с восстановлением

Защитник полностью пропустил сезон-21/22 из-за ушиба кости, который получил во время предсезонной подготовки.

В прессе появилось сообщение о том, что наращивание Нанном активности во время тренировочного процесса проходило «медленнее, чем ожидалось».

Кендрик опроверг данную информацию.

«Узнаешь о себе много нового в социальных сетях. Поэтому я здесь и не засиживаюсь 🤫🤫», – написал баскетболист.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?