Кендрик Нанн опроверг сообщение о том, что не торопился с восстановлением

Теги Лейкерс НБА Кендрик Нанн Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Кендрик Нанн полностью пропустил сезон-21/22 из-за ушиба кости, который получил во время предсезонной подготовки.

В прессе появилось сообщение о том, что наращивание Нанном активности во время тренировочного процесса проходило «медленнее, чем ожидалось».

Кендрик опроверг данную информацию.

«Узнаешь о себе много нового в социальных сетях. Поэтому я здесь и не засиживаюсь 🤫🤫», – написал баскетболист.

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