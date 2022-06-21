Кендрик Нанн активировал опцию в контракте с «Лейкерс»

Разыгрывающий (26 лет, 188 см) воспользовался опцией игрока на следующий сезон. Он заработает 5,3 миллиона долларов.

Нанн перешел в калифорнийскую команду во время межсезонья-2021, но с тех пор ни разу не вышел на площадку из-за травм.

В сезоне-2020/21 баскетболист провел 56 матчей за «Майами», набирая в среднем 14,6 очка при реализации 28,1% из-за дуги.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» намерены обменять Кендрика нынешним летом.

«Стойкость» – фантазия на тему «Что, если Кевин Дюрэнт рос в 2020-м». Подростковая драма о баскетболе на фоне COVID и BLM