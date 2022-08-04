Кендрик Нанн не допущен к полноценным тренировкам (The Athletic)

Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой пропустил минувший сезон.

Журналист The Athletic Джован Буха сообщил, что Нанн приступил к контактным тренировкам, но еще не допущен к игре 5-на-5.

Ожидается, что 27-летний баскетболист будет полностью готов к началу предсезонного лагеря «Лейкерс».

Кендрик присоединился к «озерникам» прошлым летом, но так и не сыграл за команду из-за ушиба кости. Его попытки вернуться в строй по ходу сезона приводили к осложнениям.

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