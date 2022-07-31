Кендрик Нанн: «Лейкерс» стоит ждать от меня стабильности»

Разыгрывающий ответил на вопрос о том, чего стоит ждать от него болельщикам клуба в новом сезоне.

«Им следует ждать от меня стабильности. Это моя цель номер один. Выходить в каждом матче и быть стабильным на обеих сторонах площадки», – заявил Нанн.

Кендрик присоединился к «озерникам» прошлым летом, но так и не сыграл за команду из-за ушиба кости. Его попытки вернуться в строй по ходу сезона приводили к осложнениям.

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