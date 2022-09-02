Донован Митчелл отреагировал на обмен в «Кливленд» в твиттере

приобрел атакующего защитника Донована Митчелла в результате обмена с «Ютой».

Митчелл отреагировал на трейд в твиттере. Звездный защитник выложил детскую фотографию в майке «Кавальерс», а также мем с журналистом ESPN Брайаном Уиндхорстом.

Баскетболист добавил смайлик 😌.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла

Один из топовых новичков НБА уже сломался, но это еще не трагедия. Гриффин, Эмбиид и Симмонс подтвердят

Твиттер Донована Митчелла