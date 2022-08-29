Амедео Тесситори заменил Данило Галлинари в составе сборной Италии

Центровой «Венеции» Амедео Тесситори был вновь вызван в сборную Италии для участия в -2022 в связи с травмой .

Форвард «Бостона» Галлинари в четвертый раз пропустит чемпионат Европы. До этого из-за различных травм он пропустил Евробаскет в 2007, 2013 и 2017 годах. Игрок получил разрыв мениска левого колена во время матча квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии (91:84).

Италия сыграет в группе C в Милане вместе с Грецией, Хорватией, Эстонией, Украиной и Великобританией.

Состав сборной Италии:

Марко Списсу («Венеция»), («Виртус»), Пауль Билига («Милан»), («Милан»), («Милан»), Симоне Фонтеккьо («Юта»), Джампаоло Риччи («Милан»), Томмазо Бальдассо («Милан»), Акилле Полонара («Анадолу Эфес»), Алессандро Пайола («Виртус»), Луиджи Датоме («Милан»), Амедео Тесситори («Венеция»).

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