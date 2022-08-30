Луиджи Датоме вновь выступил с критикой отборочных «окон» ФИБА

Форвард «Милана» и сборной Италии Луиджи Датоме снова выступил с критикой отборочных «окон», которые ввела ФИБА.

Во время недавнего «окна» квалификации ЧМ-2023 Италия из-за травмы потеряла .

«Данило многого добился, так что без Евробаскета его карьера не станет менее успешной, но он очень хотел сыграть в этом году, особенно дома. Италии будет сильно не хватать ключевого игрока, все видели, насколько он важен для команды. Каждый из оставшихся в строю теперь должен будет дать сборной больше.

Перед Евробаскетом всегда есть подготовительные матчи, но квалификация чемпионата мира все-таки идет на ином уровне. Тут другой настрой, другая энергия. Я понимаю причины, но это не кажется лучшим решением.

Я уже высказывался на тему «окон» в прошлом. Я понимаю потребности национальных сборных и федераций. И все же повторяю призыв ко всем сесть за стол и найти решение. Если играть только летом, то качество баскетбола тоже повысится», – заявил Датоме.

Датоме выступал ярым противником «окон» с тех пор, как они были представлены несколько лет назад.

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