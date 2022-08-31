«Бостон» рассматривал возможность подписания Кармело Энтони

рассматривал возможность подписания свободного агента после новостей о травме .

Итальянский форвард получил разрыв мениска левого колена и пропустит Евробаскет-2022. Ожидается, что Галлинари не будет участвовать в тренировочном лагере «Селтикс» и вернется в строй в ноябре.

38-летний Энтони по-прежнему находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и совершая 4,2 подбора в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что Энтони заинтересован в том, чтобы вернуться в «Нью-Йорк», за который он выступал с 2011 по 2017 год.

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