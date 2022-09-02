Чонси Биллапс: «Мне нравится, когда игроки НБА едут выступать за национальные команды»

Главный тренер признался, что ему нравится, когда игроки НБА в межсезонье выступают за свои национальные сборные на международных турнирах.

«Мне нравится, когда игроки НБА едут выступать за национальные команды. Потому что там они играют правильно. Они играют с определенной целью, и, очевидно, благодаря этому они поддерживают форму.

Мне просто нравится, когда парни играют летом. Многие нанимают персонального тренера и просто тренируются в межсезонье. Это нормально. Я хочу, чтобы даже ребята, которых нет на Евробаскете, играли дома против сильных игроков.

В НБА сейчас очень много игроков из Европы, и они чувствуют огромную гордость, возвращаясь и играя за свои страны. Приятно видеть на Евробаскете так много парней из НБА», – сказал Биллапс.

Биллапс прилетел в Германию на Евробаскет-2022, чтобы поддержать центрового сборной Боснии и Герцеговины и «Блэйзерс» Юсуфа Нуркича.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА