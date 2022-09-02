Израиль в овертайме вырвал победу у Финляндии. Авдия набрал 23+15, Маркканен – 33+12

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Сборная Израиля в упорной борьбе взяла верх над командой Финляндии в первом матче Евробаскета-2022 в Праге. Встреча закончилась после дополнительной пятиминутки со счетом 89:87.

Лучшим игроком в составе израильской сборной стал форвард «Вашингтона» Дени Авдия, который набрал 23 очка (7 из 15 с игры), сделал 15 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и 1 перехват.

Лидер финской команды Лаури Маркканен («Юта») записал на свой счет 33 очка (8 из 9 с игры, 14 из 15 с линии штрафных),  12 подборов, 2 блок-шота и 1 перехват.

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