ЧМ-2023. Квалификация. Литва сыграет с Черногорией, Исландия примет Украину и другие матчи

В субботу, 27 августа, состоятся шесть матчей второго раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.

Литва встретится с Черногорией. Исландия примет на своей площадке Украину.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Второй раунд

Группа K

Чехия – Венгрия

27 августа. 19:15

Литва – Черногория

27 августа. 19:30

Босния и Герцеговина – Франция

27 августа. 21:00

Положение команд: Франция – 6-1, Литва – 6-1, Черногория – 5-2, Чехия – 3-4, Босния и Герцеговина – 3-4, Венгрия – 3-4.

Группа L

Нидерланды – Испания

27 августа. 19:30

Италия – Грузия

27 августа. 21:30

Исландия – Украина

27 августа. 23:00

Положение команд: Испания – 4-1, Италия – 4-1, Грузия – 3-2, Исландия – 3-2, Украина – 1-4, Нидерланды – 0-5.

Группа I

Положение команд: Латвия – 4-1, Греция – 3-2, Бельгия – 3-2, Сербия – 2-3, Турция – 2-3, Великобритания – 1-4.

Группа J

Положение команд: Германия – 6-1, Финляндия – 6-1, Словения – 5-2, Израиль – 3-4, Швеция – 2-5, Эстония – 2-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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