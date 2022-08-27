ЧМ-2023. Квалификация. Литва сыграет с Черногорией, Исландия примет Украину и другие матчи

В субботу, 27 августа, состоятся шесть матчей второго раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.
Литва встретится с Черногорией. Исландия примет на своей площадке Украину.
Чемпионат мира-2023
Квалификационный турнир
Второй раунд
Группа K
Чехия – Венгрия
27 августа. 19:15
Литва – Черногория
27 августа. 19:30
Босния и Герцеговина – Франция
27 августа. 21:00
Положение команд: Франция – 6-1, Литва – 6-1, Черногория – 5-2, Чехия – 3-4, Босния и Герцеговина – 3-4, Венгрия – 3-4.
Группа L
Нидерланды – Испания
27 августа. 19:30
Италия – Грузия
27 августа. 21:30
Исландия – Украина
27 августа. 23:00
Положение команд: Испания – 4-1, Италия – 4-1, Грузия – 3-2, Исландия – 3-2, Украина – 1-4, Нидерланды – 0-5.
Группа I
Положение команд: Латвия – 4-1, Греция – 3-2, Бельгия – 3-2, Сербия – 2-3, Турция – 2-3, Великобритания – 1-4.
Группа J
Положение команд: Германия – 6-1, Финляндия – 6-1, Словения – 5-2, Израиль – 3-4, Швеция – 2-5, Эстония – 2-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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