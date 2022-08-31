Алексей Лень и Святослав Михайлюк – в составе сборной Украины на Евробаскет-2022

Федерация баскетбола Украины объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

Украина сыграет в группе C в Милане вместе с Италией, Грецией, Хорватией, Эстонией и Великобританией.

Состав сборной Украины:

Денис Лукашов («Прометей»), Виталий Зотов (ВЭФ), Илья Сидоров («Прометей»), («Прометей»), (свободный агент), Богдан Близнюк («Будивельник»), Вячеслав Бобров («Будивельник»), Иван Ткаченко («Прометей»), («Бетис»), Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»), («Мурсия»), («Сакраменто»).

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