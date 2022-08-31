Алексей Лень и Святослав Михайлюк – в составе сборной Украины на Евробаскет-2022

Федерация баскетбола Украины объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.
Украина сыграет в группе C в Милане вместе с Италией, Грецией, Хорватией, Эстонией и Великобританией.
Состав сборной Украины:
Денис Лукашов («Прометей»), Виталий Зотов (ВЭФ), Илья Сидоров («Прометей»), Иссуф Санон («Прометей»), Святослав Михайлюк (свободный агент), Богдан Близнюк («Будивельник»), Вячеслав Бобров («Будивельник»), Иван Ткаченко («Прометей»), Владимир Герун («Бетис»), Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»), Артем Пустовой («Мурсия»), Алексей Лень («Сакраменто»).
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