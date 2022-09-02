Стивен Эй Смит: «В новом сезоне Уэстбрук воскреснет. Он понял, что такое «Лейкерс»

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Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук сможет прибавить в новом сезоне после того, как провел один год в составе калифорнийской команды.

«Расселл – волевой и упрямый, вы знаете эти его качества. Но вы могли видеть, как он внутренне сник под этим давлением, когда оказался игроком «Лейкерс». Вся эта критика, вещи, связанные с семьей, что там еще происходило.

Думаю, в этом году он будет намного лучше. Не сомневайтесь об этом. Рассел Уэстбрук воскреснет. Нам всем нужно обратить на это внимание. Что мне нравится в том, что происходило с ним в прошлом году, так это то, что он понял, куда попал. Это не Оклахома-Сити, это не Хьюстон, это не Вашингтон, округ Колумбия. Это «Лейкерс» - заявил Стивен Эй.

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