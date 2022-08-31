Уэстбрук скорее окажется в «Юте», чем в «Индиане» (The Athletic)

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук, скорее всего, окажется в «Юте» по итогам нынешнего межсезонья.

Как сообщает журналист The Athletic Джован Буха, «Джаз» являются более вероятным претендентом на Уэстбрука, чем «Индиана».

Недавно «Лейкерс» вели переговоры с «Пэйсерс» об обмене звездного игрока на Майлза Тернера и Бадди Хилда, однако не сумели договориться о сумме компенсации.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)

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