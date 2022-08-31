Патрик Беверли – о сообщении о том, что он общался с Уэстбруком: «Вот как это происходит в Лос-Анджелесе»

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли отреагировал на сообщение в СМИ о том, что он уже пообщался с Расселлом Уэстбруком, выразив удивление тем, как подобные новости раздуваются в Лос-Анджелесе.

«Итак, видимо, вот как это происходит в Лос-Анджелесе. Все время что-то, хм. 🤔 Мы в предвкушении и жаждем победы. Следите за тем, как мы работаем. 🦍🍿» – написал Беверли на своей странице в Twitter.

Уэстбрук и Беверли неоднократно вступали в конфликт на площадке и в медиа. После обмена в «Лейкерс» Беверли публично поддержал своего нового одноклубника.

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