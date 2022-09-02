«Юта» намерена сохранить Коллина Секстона

«Кливленд» приобрел атакующего защитника Донована Митчелла в результате обмена с «Ютой».

В качестве компенсации «Джаз» получили пакет, включающий разыгрывающего , который перешел в клуб из Солт-Лейк-Сити по схеме сайн-энд-трейд. Со свободным агентом был подписан полностью гарантированный 4-летний контракт на 72 миллиона долларов.

По информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Юта» не планирует избавляться от Секстона.

«Мне было интересно, собираются ли «Джаз» что-то делать с Коллином Секстоном, я наводил справки. Возможно, они думают об обмене его в ? Просто для примера. Но мне сказали, что нет, Секстон остается в «Юте». По крайней мере, таков план», – сказал Уиндхорст.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла