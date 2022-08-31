«Лейкерс» все еще хотят выменять Кэма Реддиша

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«Лейкерс» по-прежнему нацелены на приобретение форварда «Нью-Йорка» Кэмерона Реддиша, пишет New York Post.

Калифорнийцы могут выступить в качестве третьей стороны при обмене лидера «Юты» Донована Митчелла в «Никс».

Ранее сообщалось, что президент «Джаз» Дэнни Эйндж хочет заполучить оба доступных выбора «Лейкерс» в первом раунде драфта – в 2027 и 2029 годах.

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