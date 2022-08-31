«Лейкерс» все еще хотят выменять Кэма Реддиша

«Лейкерс» по-прежнему нацелены на приобретение форварда «Нью-Йорка» Кэмерона Реддиша, пишет New York Post.
Калифорнийцы могут выступить в качестве третьей стороны при обмене лидера «Юты» Донована Митчелла в «Никс».
Ранее сообщалось, что президент «Джаз» Дэнни Эйндж хочет заполучить оба доступных выбора «Лейкерс» в первом раунде драфта – в 2027 и 2029 годах.
«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)