Дэнни Эйндж хочет выменять пики 1-го раунда «Лейкерс»

с высокой долей вероятности будут вовлечены в трехсторонний обмен с участием лидера «Юты» , пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

По информации Стейна, президент «Джаз» хочет заполучить оба доступных выбора «Лейкерс» в первом раунде драфта – в 2027 и 2029 годах.

Ожидается, что после обмена Митчелла «Юта» полностью уйдет в перестройку и сможет взять на себя контракт вместе с компенсацией.

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