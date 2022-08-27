Сэм Прести: «Взял бы Холмгрена на драфте, даже зная о будущей травме»

Генеральный менеджер «Оклахомы» призвал поддержать центрового команды Чета Холмгрена, который получил серьезную травму.

Ранее клуб объявил, что второй номер драфта-2022 пропустит весь следующий сезон из-за повреждения лисфранкова сустава правой стопы.

«Если бы мне сказали перед лотереей, что мы получим , но нужно будет подождать год, я бы взял его даже под первым пиком без капли сомнения. Это первый опыт для Чета в «Оклахоме». Хочу попросить наших болельщиков о поддержке. Просто дайте знать, что вам не все равно.

Этот парень будет биться за вас долгое время, если вы прикроете его спину. Нужно принять ситуацию и найти в ней что-то позитивное. Мы должны быть смиренными, чтобы преодолеть трудности», – заявил Прести.

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