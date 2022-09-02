Томаш Саторански – о травме: «С каждым днем чувствую себя все лучше»

Теги травмы сборная Чехии сборная Польши Томаш Саторански Евробаскет-2022 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Чехии Томаш Саторански рассказал о своем состоянии перед стартовым матчем Евробаскета против Польши.

Участие Саторански в игре с поляками пока под вопросом из-за растяжения голеностопа.

«После получения травмы я ежедневно работал над восстановлением, посвящал этому все время. С каждым днем чувствую себя все лучше.

Мы обсуждали эту ситуацию с тренером, решение будет приниматься перед игрой», – заявил Саторански.

Дончич сильнее Янниса и Йокича? Сербия опять провалится? Итудис – лучший тренер? Важные вопросы о Евробаскете-2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные