Томаш Саторански – о травме: «С каждым днем чувствую себя все лучше»

Разыгрывающий сборной Чехии Томаш Саторански рассказал о своем состоянии перед стартовым матчем против Польши.

Участие Саторански в игре с поляками пока под вопросом из-за растяжения голеностопа.

«После получения травмы я ежедневно работал над восстановлением, посвящал этому все время. С каждым днем чувствую себя все лучше.

Мы обсуждали эту ситуацию с тренером, решение будет приниматься перед игрой», – заявил Саторански.

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