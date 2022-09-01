Томаш Саторански вошел в окончательный состав сборной Чехии

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Разыгрывающий «Барселоны» Томаш Саторански включен в окончательный состав сборной Чехии на чемпионат Европы 2022 года.

Саторански получил серьезное растяжение связок голеностопного сустава в товарищеском матче со сборной Германии (90:101). Изначально сообщалось, что на восстановление потребуется около месяца. Команда до последнего не объявляла заявку на Евробаскет, надеясь на то, что Саторански успеет восстановиться.

Состав сборной Чехии:

Патрик Ауда, Ондржей Балвин, Яромир Богачик, Войтех Грубан, Давид Йелинек, Вит Крейчи, Мартин Кршиж, Томаш Кизлинк, Мартин Петерка, Томаш Саторански, Ондржей Сегнал, Ян Веселы.

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