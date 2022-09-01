Томаш Саторански вошел в окончательный состав сборной Чехии

Разыгрывающий «Барселоны» включен в окончательный состав сборной Чехии на чемпионат Европы 2022 года.

Саторански получил серьезное растяжение связок голеностопного сустава в товарищеском матче со сборной Германии (90:101). Изначально сообщалось, что на восстановление потребуется около месяца. Команда до последнего не объявляла заявку на Евробаскет, надеясь на то, что Саторански успеет восстановиться.

Состав сборной Чехии:

Патрик Ауда, Ондржей Балвин, Яромир Богачик, Войтех Грубан, Давид Йелинек, , , Томаш Кизлинк, , Томаш Саторански, Ондржей Сегнал, .

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА