Димитрис Итудис: «Папаяннис готов играть. Костас Адетокумбо восстановился быстрее, чем ожидалось»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис поделился информацией о и , участие которых в Евробаскете-2022 было под вопросом.

«Георгиос готов играть. Он уже несколько раз тренировался с командой, в том числе с контактом. Конечно, поскольку он какое-то время отсутствовал, нужно посмотреть, как он будет себя чувствовать перед матчем. Но он готов. Я рад, что он вернулся.

Относительно Костаса у нас тоже хорошие новости. Ему потребуется немного больше времени, но его восстановление прошло на удивление хорошо. Он вошел в число 12 игроков, будем ежедневно следить за его состоянием. Конечно, у врачей свой график, они хотят действовать осторожно, но он восстановился быстрее, чем ожидалось», – сказал Итудис.

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