Стивен Эй Смит – о переходе Митчелла в «Кливленд»: «Как же «Никс» меня достали»

Теги Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Донован Митчелл Стивен Эй Смит Ар Джей Барретт Оби Топпин Иммануэл Куикли Баскетбол

Поддерживающий «Никс» телеведущий Стивен Эй Смит выразил недовольство в связи с тем, что команде не удалось заполучить звездного защитника Донована Митчелла.

«Юта» отклонила предложение «Нью-Йорка» и отправила Митчелла в «Кливленд».

«Вот видите, я же говорил. Всякий раз... что-то идет не так. У вас есть 7 или 8 пиков первого раунда, у вас есть Ар Джей Барретт, у вас есть Джулиус Рэндл, у вас есть Топпин, у вас есть Иммануэл Куикли. И вы все равно не можете заполучить Донована Митчелла. Вы все еще не смогли заполучить его.

Мы готовимся к новому сезону, «Нью-Йорк» по-прежнему не может похвастать наличием звезды в составе. Все эти игроки где-то в других местах, только не в «Никс»… Как же они меня достали. В Нью-Йорке ничего не происходит, с «Никс» ничего не происходит. Ничего.

И это продолжается вечно. Это просто никогда не заканчивается», – заявил Стивен Эй.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла

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