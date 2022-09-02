Стивен Эй Смит – о переходе Митчелла в «Кливленд»: «Как же «Никс» меня достали»

Поддерживающий «Никс» телеведущий выразил недовольство в связи с тем, что команде не удалось заполучить звездного защитника Донована Митчелла.

«Юта» отклонила предложение «Нью-Йорка» и отправила Митчелла в «Кливленд».

«Вот видите, я же говорил. Всякий раз... что-то идет не так. У вас есть 7 или 8 пиков первого раунда, у вас есть , у вас есть , у вас есть Топпин, у вас есть Иммануэл Куикли. И вы все равно не можете заполучить Донована Митчелла. Вы все еще не смогли заполучить его.

Мы готовимся к новому сезону, «Нью-Йорк» по-прежнему не может похвастать наличием звезды в составе. Все эти игроки где-то в других местах, только не в «Никс»… Как же они меня достали. В ничего не происходит, с «Никс» ничего не происходит. Ничего.

И это продолжается вечно. Это просто никогда не заканчивается», – заявил Стивен Эй.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла