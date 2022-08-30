«Никс» и Ар Джей Барретт близки к продлению контракта на 4 года и 120 млн долларов

«Никс» и атакующий защитник договорились о продлении контракта.

Ожидается, что стороны заключат соглашение на 4 года и 120 миллионов долларов.

Сделка сделает 22-летнего Барретта самым молодым «100-миллионым игроком» в истории «Никс». Она также завершает длившиеся несколько недель переговоры между «Нью-Йорком» и «Ютой» по обмену звездного защитника .

Новый контракт Барретта, который был одним из ключевых активов в предложении «Никс» по Митчеллу, вынуждает две организации, если они этого захотят, начинать переговоры заново.

Источники ESPN сообщили, что президент по баскетбольным операциям Леон Роуз установил крайний срок по договоренности с «Ютой» по Митчеллу на вечер понедельника, иначе «Никс» перейдут к варианту с продлением Барретта.

Барретт в минувшем сезоне набирал 20,0 очка, 5,8 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру. Он был выбран под 3-м номером на драфте-2019.

Самые опасные люди в мире. Краткая история «Джейл Блейзерс»