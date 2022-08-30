«Никс» и «Джаз» могут вернуться к переговорам по Митчеллу, но сторонам будет сложнее договориться после продления Барретта

«Никс» и атакующий защитник Ар Джей Барретт договорились о продлении контракта.
Ожидается, что стороны заключат соглашение на 4 года и 120 миллионов долларов.
Продление Барретта существенно влияет на переговоры по возможному обмену лидера «Джаз» Донована Митчелла. «Нью-Йорк» включал 22-летнего игрока в свое предложение, «Юта» высоко оценивает уровень Ар Джея. Но в ситуации с продлением контракта новичка сторонам будет сложнее организовать сделку.
В контракте Барретта автоматом появляется пункт «poison pill». Это означает, что при обмене игрока для «Никс» остается его текущая зарплата (10,9 миллиона долларов), а для принимающей стороны она более высокая (средняя за 5 лет – 26,2 миллиона).
Если сделка по-прежнему будет включать Барретта, то командам придется искать третью сторону под контракт Эвана Фурнье (37 миллионов). Без экс-игрока Дьюка «Нью-Йорку» придется расставаться с гораздо большим количеством драфт-активов.
В истории НБА из 179 игроков с пунктом «poison pill» в контракте только один был обменян (Девин Харрис в 2008 году).
Ограничение «poison pill» по Барретту будет снято только 1 июля 2023 года. Тем не менее, источники сообщают, что стороны могут возобновить переговоры до начала тренировочного лагеря.
За минувшие выходные «Нью-Йорк» и «Юта» достигли прогресса в обсуждениях, но все же не достигли соглашения. «Никс» установили вечер понедельника как крайний срок по согласованию обмена на текущих условиях, после чего переходили к продлению контракта Барретта.