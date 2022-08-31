Генеральный менеджер клуба Восточной конференции: «Нетс» могут обменять Кевина Дюрэнта перед дедлайном»

По словам генерального менеджера одного из клубов Восточной конференции, обмен все еще возможен, несмотря на то, что звездный форвард «Бруклина» отозвал свой запрос об обмене.

«Думаю, что «Нетс» просто сказали Дюрэнту: «Мы не нашли вариант обмена, который бы нас устроил, и мы не собираемся просто так тебя отдавать.

Думаю, что его все же обменяют перед дедлайном, если что-то пойдет не так. Возможно, это даже было частью сделки», – сказал руководитель клуба.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?