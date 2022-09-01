Яка Блажич: «У Сербии, Греции и Словении лучшие составы на Евробаскете»

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Защитник сборной Словении Яка Блажич заявил, что его команда по составу входит в тройку сильнейших на Евробаскете-2022.

«На мой взгляд, у Сербии, Греции и Словении лучшие составы. Разумеется, в каждой команде есть игроки, которые умеют играть в баскетбол. Думаю, это будет сильнейший чемпионат Европы за последние 20 лет.

Это отличная возможность для всех игроков, особенно для тех, кто не находится на одном уровне с Лукой Дончичем или Николой Йокичем, но тоже сможет побороться за честь национальной сборной», – сказал Блажич.

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