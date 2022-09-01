Казис Максвитис – о матче против Словении Дончича: «Мы готовы»

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Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис рассказал о готовности команды к стартовому матчу Евробаскета-2022 против Словении Луки Дончича.

«Считаю, что мы отлично готовы. Всегда кажется, что можно где-то что-то дополнительно подсказать, но вместе с тем не хочется перегружать игроков.

Мы здоровы, мы готовы к игре. Помним о матче со словенцами в прошлом году, внесли определенные изменения. Думаю, что мы готовы», – заявил Максвитис.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

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