Казис Максвитис – о матче против Словении Дончича: «Мы готовы»

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис рассказал о готовности команды к стартовому матчу Евробаскета-2022 против Словении Луки Дончича.

«Считаю, что мы отлично готовы. Всегда кажется, что можно где-то что-то дополнительно подсказать, но вместе с тем не хочется перегружать игроков.

Мы здоровы, мы готовы к игре. Помним о матче со словенцами в прошлом году, внесли определенные изменения. Думаю, что мы готовы», – заявил Максвитис.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА