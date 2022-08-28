Тако Фалл: «Бостон» ценит Джейлена Брауна, внешний шум не имеет значения»

Бывший центровой «Бостона» Тако Фалл поддержал атакующего защитника команды Джейлена Брауна.
В нынешнее межсезонье Браун фигурировал в слухах о возможном обмене в «Бруклин» на Кевина Дюрэнта.
«Джейлен недооценен. Думаю, он никогда получал того признания, которого заслуживает. Джейлен – отличный игрок, он должен продолжать делать то, что делает. Он всегда сосредоточен на работе и знает, чего хочет достичь. Внешний шум не имеет значения. Я знаю, что его ценят в «Бостоне», а он любит эту команду. Так что у них все будет хорошо», – сказал Фалл.
Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов