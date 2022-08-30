Руководитель клуба НБА: «Хоукс» – самая большая угроза для «Бостона» при продлении Джейлена Брауна»

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Руководитель одного из клубов Восточной конференции считает, что «Атланта» сможет побороться за Джейлена Брауна.

Звездный игрок «Бостона» родился в пригороде Атланты. Он становится свободным агентом в 2024 году. Ранее Браун фигурировал в слухах о возможном обмене в «Бруклин» на Кевина Дюрэнта.

«В последние годы они были заинтересованы в универсальных игроках, потому что подписать кого-то значимого в дуэт Трэю Янгу не получилось. Посмотрим, что они сделают с Де’Андре Хантером и Оньекой Оконгву. С ними нужно будет подписывать продления. Если они смогут очистить платежную ведомость, это, вероятно, самая большая угроза для «Селтикс», – заявил анонимный функционер.

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