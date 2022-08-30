Грегг Попович посетил тренировку «Милана»

Главный тренер Грегг Попович и его экс-помощник посетили тренировку итальянского .

Специалисты пообщались с главным тренером итальянской команды , который помогал Поповичу в «Сперс» с 2014 по 2019 год.

Ожидается, что Попович также посетит матчи Евробаскета-2022, который будет проходить с 1 по 18 сентября в четырех странах, включая Италию.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали