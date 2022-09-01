Дочь Денниса Родмана Тринити стала самой высокооплачиваемой футболисткой в истории американской лиги

Тринити Родман, дочь легенды НБА Денниса Родмана, стала самой высокооплачиваемой футболисткой в истории женской американской футбольной лиги NWSL.

Тринити подписала с «Вашингтон Спирит» 4-летний контракт на 1,1 миллиона долларов, ее годовая зарплата составит 281 тысячу долларов.

Предыдущий рекорд NWSL принадлежал Алексис Морган и Меган Рапино, которые зарабатывали по 250 тысяч за сезон.

До подписания нового контракта годовая зарплата 20-летней Тринити составляла 42 тысячи.

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