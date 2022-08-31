Стефен Карри зачитал фристайл во время игры в гольф

В сети появилось видео, на котором звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» читает фристайл во время благотворительного турнира по гольфу.

Четырехкратный чемпион и MVP финальной серии 2022 года серьезно увлекается гольфом и в межсезонье проводит много времени на поле, участвуя в различных турнирах.

На днях Карри принял участие в третьем ежегодном благотворительном турнире Workday Charity Classic в Пало-Альто.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?