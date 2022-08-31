Милутинов и Давидовац сыграют за Сербию на Евробаскете-2022, Бьелица – вне заявки

Сборная Сербии объявила итоговый состав, который отправится на чемпионат Европы-2022.
В заявку команды попали игроки московского ЦСКА Никола Милутинов и Деян Давидовац.
Чемпион НБА-2022 в составе «Голден Стэйт» Неманя Бьелица не выступит на Евробаскете. Ранее он получил травму голени.
На групповой стадии Сербии предстоит сыграть с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией.
Состав сборной Сербии на Евробаскет-2022
Деян Давидовац (ЦСКА)
Ваня Маринкович («Баскония»)
Никола Калинич («Барселона»)
Владимир Лучич («Бавария»)
Душан Ристич («Фуэнлабрада»)
Неманя Недович («Црвена Звезда»)
Марко Ягодич-Куриджа («Будучность»)
Василие Мицич («Анадолу Эфес»)
Марко Гудурич («Фенербахче»)
Огнен Ярамаз («Бавария»)
Никола Милутинов (ЦСКА)
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