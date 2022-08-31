Милутинов и Давидовац сыграют за Сербию на Евробаскете-2022, Бьелица – вне заявки

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Сборная Сербии объявила итоговый состав, который отправится на чемпионат Европы-2022.

В заявку команды попали игроки московского ЦСКА Никола Милутинов и Деян Давидовац.

Чемпион НБА-2022 в составе «Голден Стэйт» Неманя Бьелица не выступит на Евробаскете. Ранее он получил травму голени.

На групповой стадии Сербии предстоит сыграть с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией.

Состав сборной Сербии на Евробаскет-2022

Деян Давидовац (ЦСКА)

Ваня Маринкович («Баскония»)

Никола Калинич («Барселона»)

Владимир Лучич («Бавария»)

Душан Ристич («Фуэнлабрада»)

Никола Йокич («Денвер»)

Неманя Недович («Црвена Звезда»)

Марко Ягодич-Куриджа («Будучность»)

Василие Мицич («Анадолу Эфес»)

Марко Гудурич («Фенербахче»)

Огнен Ярамаз («Бавария»)

Никола Милутинов (ЦСКА)

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