Неманя Недович: «Восстановился от травмы и готов помочь Сербии на Евробаскете»

Защитник сборной Сербии Неманя Недович заявил, что восстановился от травмы и готов сыграть на Евробаскете-2022.

Недович 17 августа получил ушиб мышцы в товарищеском матче, после чего пропустил две встречи квалификационного турнира ЧМ-2023.

«В последнее время я тренировался без ограничений, после занятий не было никаких проблем и осложнений, а это самое главное.

Сейчас мне будет больше всего не хватать игровой практики. Но я бы сказал, что в начале группового этапа у нас благоприятный календарь, так что если тренер решит взять меня на турнир, у меня будет время прочувствовать игру и подготовиться к следующему, самому важному этапу», – заявил Недович.

Почему Дока Риверса так ценят в НБА? Ведь каждый ребенок знает, что он шарлатан