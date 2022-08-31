Шредер, Вагнер и Тайс вошли в состав сборной Германии на Евробаскет-2022

Сборная Германии определилась с составом, который выступит на предстоящем чемпионате Европы.

Центровой «Индианы» присоединился к команде, несмотря на то, что пропустил августовские отборочные матчи чемпионата мира 2023 года из-за травмы. Его участие в Евробаскете было под вопросом.

Германия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Кельне, вместе со Словенией, Францией, Литвой, Боснией и Герцеговиной и Венгрией.

Состав сборной Германии:

(«Жальгирис»), Юстус Холлатц («Бреоган»), («Альба»), Андреас Обст («Бавария»), Гэвин Шиллинг («Лимож»), («Хьюстон»), Кристиан Зенгфельдер («Бамберг»), Даниэль Тайс («Индиана»), Йоханнес Тиманн («Альба»), (ЦСКА), Ник Уайлер-Бэбб («Бавария»), Франц Вагнер («Орландо»), Йонас Вольфарт-Боттерманн («Гамбург»).

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