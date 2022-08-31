Шредер, Вагнер и Тайс вошли в состав сборной Германии на Евробаскет-2022

Сборная Германии определилась с составом, который выступит на предстоящем чемпионате Европы.
Центровой «Индианы» Даниэль Тайс присоединился к команде, несмотря на то, что пропустил августовские отборочные матчи чемпионата мира 2023 года из-за травмы. Его участие в Евробаскете было под вопросом.
Германия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Кельне, вместе со Словенией, Францией, Литвой, Боснией и Герцеговиной и Венгрией.
Состав сборной Германии:
Нильс Гиффи («Жальгирис»), Юстус Холлатц («Бреоган»), Маодо Ло («Альба»), Андреас Обст («Бавария»), Гэвин Шиллинг («Лимож»), Деннис Шредер («Хьюстон»), Кристиан Зенгфельдер («Бамберг»), Даниэль Тайс («Индиана»), Йоханнес Тиманн («Альба»), Йоханнес Фойгтманн (ЦСКА), Ник Уайлер-Бэбб («Бавария»), Франц Вагнер («Орландо»), Йонас Вольфарт-Боттерманн («Гамбург»).
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