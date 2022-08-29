Франция и Словения – фавориты Евробаскета-2022 по мнению журналистов

Согласно результатам опроса, проведенного ФИБА среди аккредитованных журналистов за несколько дней до Евробаскета-2022, сборные Франции и Словении считаются фаворитами предстоящего чемпионата.
Какая команда выиграет Евробаскет-2022?
1-2. Франция: 30,4%
1-2. Словения: 30,4%
3. Греция: 15,2%
4. Сербия: 12,7%
5-6. Литва: 3,8%
5-6. Испания 3,8%
Остальные команды: 3,7%
Какие команды будут на подиуме?
1. Словения: 74,7%
2. Франция: 62%
3. Сербия: 55,7%
4. Греция: 48,1%
5. Испания: 26,6%
6. Литва: 12,7%
7. Германия: 6,3%
8. Турция: 5,1%
Остальные команды: 8,8%
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