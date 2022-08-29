Франция и Словения – фавориты Евробаскета-2022 по мнению журналистов

Согласно результатам опроса, проведенного ФИБА среди аккредитованных журналистов за несколько дней до Евробаскета-2022, сборные Франции и Словении считаются фаворитами предстоящего чемпионата.

Какая команда выиграет ?

1-2. Франция: 30,4%

1-2. Словения: 30,4%

3. Греция: 15,2%

4. Сербия: 12,7%

5-6. Литва: 3,8%

5-6. Испания 3,8%

Остальные команды: 3,7%

Какие команды будут на подиуме?

1. Словения: 74,7%

2. Франция: 62%

3. Сербия: 55,7%

4. Греция: 48,1%

5. Испания: 26,6%

6. Литва: 12,7%

7. Германия: 6,3%

8. Турция: 5,1%

Остальные команды: 8,8%

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона