Горан Драгич: «Все хотят обыграть Словению, поборемся за медали Евробаскета»

Капитан сборной Словении Горан Драгич поделился ожиданиями от Евробаскета-2022, который его команда проведет в статусе действующего чемпиона.

«Мы определенно хотим завоевать медали, но это будет непросто. Мы знаем, что все хотят обыграть Словению. На турнире сыграют очень талантливые команды, которые всегда находятся на вершине европейского баскетбола», – сказал Драгич.

Cловенской сборная начнет выступление на в группе B. Команде предстоят матчи против Германии, Венгрии, Литвы, Франции и Боснии и Герцеговины.

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