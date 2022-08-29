Лука Дончич был замечен с сигаретой и «Кока-колой» за день до матча с Германией

Разыгрывающий сборной Словении и «Мэверикс» хорошо провел время вечером накануне отборочного матча ЧМ-2023 против Германии.

Как сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung, Дончич был замечен в отеле с сигаретой и «Кока-колой», он также играл в карты.

Словения и Германия расположились в одном отеле перед игрой.

В игре с Германией (71:90) на счету Дончича 23 очка (7 из 16 с игры), 6 подборов и 5 передач.

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