Товарищеский матч. 28 очков Жан-Шарля помогли ЦСКА обыграть «Уралмаш»

Московский ЦСКА провел первый предсезонный товарищеский матч, обыграв действующего чемпиона Суперлиги со счетом 90:82.

Лучшими в составе армейцев были новобранец команды Ливио Жан-Шарль, набравший 28 очков, и Семен Антонов, который отметился 22 очками и 6 подборами.

Товарищеский матч

ЦСКА – Уралмаш – 90:82 (22:19, 23:24, 19:20, 26:19)

ЦСКА: Жан-Шарль (28), Антонов (22 + 6 подборов), Астапкович (9 + 8 подборов + 5 передач), Комолов (8 + 5 передач), Ухов (6 + 6 подборов + 7 передач), Курбанов (6).

УРАЛМАШ: Захаров (19 + 5 подборов), Райт (15), Даглас (12 + 12 подборов), Писклов (11), Новиков (9), Кривошеев (7).

30 августа. 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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