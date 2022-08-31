Даллас Мур – о переходе в ЦСКА: «Очень рад стать частью такого престижного клуба»

Защитник Даллас Мур прокомментировал подписание краткосрочного контракта с московским ЦСКА.

«Очень рад стать частью такого престижного клуба, с нетерпением жду возможности присоединиться к команде и приступить к работе, познакомиться с моими новыми тренерами и товарищами по команде!» – сказал американец.

Контракт с Муром подписан на полтора месяца с возможностью продления до окончания сезона. Игрок должен присоединиться к команде 4 сентября на сборе в турецком Белеке.

«В баскетбол я попал благодаря самогону». Тренер ЦСКА Антон Юдин – об играх в США, опасных поездках и победах в Евролиге