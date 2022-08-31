Джинни Басс: «Наша первоочередная задача – сделать так, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру игроком «Лейкерс»

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс заявила, что клуб сделает все возможное, чтобы сохранить до конца его карьеры.

«Наша первоочередная задача – сделать так, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру игроком «Лейкерс». Мы с удовольствием будем наблюдать за тем, как он будет приближаться к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории.

В четвертом эпизоде сериала было показано, как мы праздновали, когда стал лучшим бомбардиром всех времен, а комментатор «Лейкерс» Чик Хирн даже сказал: «Это рекорд, который никогда не будет побит». Я искренне верила, что так и будет, что никто и никогда не превзойдет рекорд Карима», – сказала Джинни Басс.

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