Леброн Джеймс: «Меня волнуют команды из 1-го раунда драфта-2024»

Форвард оценил шансы его сыновей Бронни (17 лет) и Брайса (15 лет) попасть в в будущем.

Звездный баскетболист неоднократно заявлял, что мечтает сыграть вместе с сыновьями перед тем, как завершить карьеру.

«Мы не слишком часто обсуждаем будущее. Я подаю сигналы во вселенную, мне нравится разговаривать с баскетбольными богами и размышлять о планах. Я всегда ставил перед собой цели по ходу карьеры и всегда выполнял их. Надеюсь, баскетбольные боги исполнят мое последнее желание.

Меня определенно волнует, какие команды будут выбирать в первом раунде драфта 2024, 2025 годов. Драфт 2026 и 2027 годов – то же самое. Да, я обращаю внимание на такие вещи.

Чувствую, что могу играть еще довольно долго. Это зависит от моего тела, но, что более важно, от моего разума. Если я смогу находить мотивацию, для меня нет предела. Я могу выйти за любые рамки, так что посмотрим», – сказал Джеймс.

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