Чет Холмгрен прооперирован и пропустит сезон-22/23

Новичку «Оклахомы» сделали операцию по поводу травмы лисфранкова сустава.

Клуб подтвердил, что второй номер драфта-2022 полностью пропустит следующий сезон.

Ранее эксперт по травмам сообщил, что игроку потребуется от четырех до шести месяцев восстановления.

Холмгрен получил повреждение на первой минуте матча полулюбительской лиги CrawsOver в Сиэтле, столкнувшись с форвардом .

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов