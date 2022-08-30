Чет Холмгрен прооперирован и пропустит сезон-22/23

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Оклахома-Сити Чет Холмгрен Баскетбол

Новичку «Оклахомы» Чету Холмгрену сделали операцию по поводу травмы лисфранкова сустава.

Клуб подтвердил, что второй номер драфта-2022 полностью пропустит следующий сезон.

Ранее эксперт по травмам сообщил, что игроку потребуется от четырех до шести месяцев восстановления.

Холмгрен получил повреждение на первой минуте матча полулюбительской лиги CrawsOver в Сиэтле, столкнувшись с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

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