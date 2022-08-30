Леброн инвестирует в «Милан». Форвард «Лейкерс» владеет акциями «Ливерпуля»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс планирует инвестировать в футбольный «Милан», который является действующим чемпионом Серии А.
По данным Financial Times, звездный баскетболист присоединится к группе инвесторов, владеющих «Нью-Йорк Янкис», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».
Этим летом «Милан» был куплен компанией RedBird, чей владелец и основатель Джерри Кардинале некоторое время работал с «Янкис».
В 2011 году Джеймс приобрел 2% акций «Ливерпуля» за 5 миллионов фунтов стерлингов. По расчетам Forbes, клуб оценивается в 4,45 миллиарда долларов.
Четырехкратный MVP НБА является одним из самых богатых спортсменов мира. Его собственный капитал превышает 1 миллиард долларов.
Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?