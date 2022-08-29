Брайан Уиндхорст: «Холмгрен несколько раз накрыл Эмбиида в любительском матче»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст уверен, что новичка «Оклахомы» ждет большое будущее в , несмотря на то, что второй номер драфта пропустит сезон-2022/23 из-за травмы стопы.

«Один из наших коллег — я не уверен, рассказывал ли он об этом публично, может быть, рассказывал, я не помню — но один из наших коллег недавно наблюдал за Четом в любительском матче в Лос-Анджелесе, где также играл .

Чет несколько раз накрыл Эмбиида, в том числе при трехочковом броске. Все, кто смотрел тот матч, уходя, сказали: «Вау, этот Холмгрен действительно способен изменить ситуацию. Нужно всегда знать, где он находится на площадке», – рассказал Уиндхорст.

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