«Оклахома» получит исключение на 5 млн долларов из-за травмы Холмгрена

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«Оклахома» подала заявку в НБА на получение исключения травмированного игрока в размере 4,95 миллиона долларов, пишет инсайдер Шэмс Чарания.

Новичок команды Чет Холмгрен получил серьезную травму стопы и выбыл до конца сезона-2022/23, что дает клубу право воспользоваться данным пунктом.

«Тандер» смогут подписать свободного агента до конца сезона или выменять игрока на истекающем контракте с зарплатой не выше исключения. При этом исключение не компенсирует зарплату выбывшего игрока.

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