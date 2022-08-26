Эксперт по травмам: «Когда Чет Холмгрен восстановится, он будет в полном порядке»

Эксперт ESPN по травмам Стефания Белл дала прогноз по поводу травмы новичка «Оклахомы» . Второй номер драфта пропустит сезон-2022/23 из-за повреждения лисфранкова сустава.

«Это важный средний отдел стопы, и когда он нарушен, это создает неустойчивость в стопе, вот почему его нужно исправить. Игроку потребуется операция, восстановление после которой займет от четырех до шести месяцев.

Но хорошая новость состоит в том, что, когда игрок восстановится, в дальнейшем он будет в полном порядке и не будет испытывать никаких затяжных проблем. Такие травмы не часто случаются в баскетболе, намного чаще они происходят в футболе», – сказала Стефания Белл.

⚡️ Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?