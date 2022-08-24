«Юта» проявляет большой интерес к Ар Джей Барретту

«Юта» по-прежнему проявляет большой интерес к свингмену «Нью-Йорка» Ар Джей Барретту, сообщает SNY. Согласно источникам, в переговорах также фигурирует имя Эвана Фурнье.
«Нью-Йорк» и «Юта» продолжает вести переговоры по атакующему защитнику Доновану Митчеллу. «Джаз» требует включить в сделку несколько драфт-пиков первого раунда, Барретта и по крайней мере одного игрока из тройки Оби Топпин, Квентин Граймс и Иммануэл Куикли.
В прошлом сезоне Барретт набирал за «Никс» 20,0 очка, 5,8 подбора и 3,0 передачи за 34,5 минуты в среднем за матч.