«Юта» проявляет большой интерес к Ар Джей Барретту

«Юта» по-прежнему проявляет большой интерес к свингмену , сообщает SNY. Согласно источникам, в переговорах также фигурирует имя .

«Нью-Йорк» и «Юта» продолжает вести переговоры по атакующему защитнику . «Джаз» требует включить в сделку несколько драфт-пиков первого раунда, Барретта и по крайней мере одного игрока из тройки , Квентин Граймс и Иммануэл Куикли.

В прошлом сезоне Барретт набирал за «Никс» 20,0 очка, 5,8 подбора и 3,0 передачи за 34,5 минуты в среднем за матч.

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