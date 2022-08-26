«Кавальерс» вышли из переговоров по Доновану Митчеллу

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«Кливленд» вышел из переговоров с «Ютой» о возможном обмене с участием атакующего защитника «Джаз» Донована Митчелла, сообщает журналист SNY.tv Ян Бегли.

«Нью-Йорк» остается главным претендентом на Митчелла. По словам Бегли, ни одна из команд, претендующих на Донована, не может предложить то, что есть в распоряжении «Никс».

Сообщалось, что «Юта» требует включить в сделку несколько драфт-пиков первого раунда, Барретта и по крайней мере одного игрока из тройки Оби Топпин, Квентин Граймс и Иммануэл Куикли.

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